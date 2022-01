ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Burnley anche di calciomercato

L’Arsenal è tra le squadre in Europa più attive sul calciomercato, il tecnico Arteta ha parlato degli obiettivi di gennaio al termine della sfida pareggiata contro il Burnley in Premier League.

OBIETTIVI – «Vogliamo rafforzare la rosa a gennaio, ma la situazione sul mercato è molto complicata. Dobbiamo scegliere i giocatori giusto che ci permettono il salto di qualità. Ci stiamo provando ma non so se ci riusciremo, non basta la volontà, occorre che ci siano certe condizioni».