Ascolti tv, sorpresa all’indomani della finale di Champions League: l’ultimo atto della Coppa Italia aveva avuto più spettatori

La finale di Champions League si è consumata, lasciando alla spalle i suoi verdetti. Piange il Tottenham, festeggia il Liverpool con tutta la sua gente. Ma, all’indomani del derby inglese del Wanda Metropolitano, c’è un dato che sorprende e non poco.

Ed è relativo ai telespettatori che hanno seguito la gara in Italia. Sono infatti stati 5,7 milioni sulla Rai e 1,4 su Sky, per un totale di 7,1 incollati allo schermo per celebrare il rito dell’ultimo atto di Champions. Comunque meno, a sorpresa, rispetto a quelli che avevano seguito Lazio-Atalanta, finale di Coppa Italia. La quota degli ascolti Rai, in quella occasione, aveva infatti toccato i 7,3 milioni.