Ashley Cole consiglia: «Smalling resti alla Roma» – VIDEO

Ashley Cole spera che l’ex compagno di Nazionale Smalling rimanga alla Roma: «Sta giocando sempre e si sta divertendo»

Chris Smalling si è rivelato una pedina fondamentale nella difesa giallorossa, e la Roma vorrebbe riscattarlo dal Manchester United. Oltre i 3 milioni spesi per il prestito, i Red devils hanno fissato il cartellino intorno ai 20 milioni di euro.

Ashley Cole ha rivelato che spera che l’ex compagno di Nazionale inglese resti in Italia: «Allo United non scendeva in campo. Spero che resti portando la Roma più avanti in classifica».