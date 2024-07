Asllani Inter: «I nuovi si stanno inserendo bene: che emozioni le DUE STELLE sul petto»

Le parole di Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dei nerazzurri in amichevole con Las Palmas

Kristjan Asllani ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter al termine dell’amichevole vinta col Las Palmas.

«Normale che dobbiamo mettere benzina nelle gambe in questo momento, se arriva una vittoria è sempre meglio. I nuovi si stanno inserendo molto bene e sappiamo che è facile inserirsi nel nostro gruppo. Quest’anno cercheremo di riconfermarci, siamo una grande squadra e dobbiamo puntare a tutti gli obiettivi. È stato molto emozionante scendere in campo con le Due Stelle e lo Scudetto, adesso non vediamo l’ora di tornare a giocare a San Siro davanti a tutto il nostro pubblico».

