Fantacalcio Serie A 2017-18: gli assist della 31ª giornata

Assist Fantacalcio 31 giornata del campionato di Serie A 2017-18, diamo uno sguardo a chi ha preso il fatidico +1 in questa settimana

Assist Fantacalcio per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2017-18. Volete sapere se un giocatore della vostra squadra ha preso il famigerato +1 per gli assist? Siete alla ricerca di punti in più per capire se questa settimana il vostro Fantacalcio è andato bene o meno? Allora siete nel posto giusto, perché andiamo adesso a vedere quali sono stati i giocatori a essersi guadagnati quel punto vitale per le leghe. Ricordiamo che questa rubrica è associata con www.fantaclub.it.

Benevento 2-4 Juventus

0-1 Dybala riceve palla da Cuadrado, stoppa e calcia al sette: assist di Cuadrado.

1-1 Guilherme va dentro, Diabaté segna da un metro: assist di Guilherme.

1-2 Rigore di Dybala: no assist.

2-2 Angolo di Viola, Diabaté segna di testa: assist di Viola da fermo.

2-3 Rigore di Dybala: no assist.

2-4 Costa salta l’uomo e tira da fuori: no assist.

Roma 0-2 Fiorentina

0-1 Saponara appoggia dietro, Benassi calcia in rete di prima: assist di Saponara.

0-2 Azione personale di Simeone: no assist.

Spal 1-1 Atalanta

1-0 Punizione di Viviani, Cionek inzucca in gol: assist di Viviani da fermo.

1-1 Rigore di de Roon: no assist.

Sampdoria 0-0 Genoa

No assist.

Torino 1-0 Inter

1-0 De Silvestri dà basso dentro, Ljajic fa gol da pochi passi: assist di De Silvestri.

Crotone 1-0 Bologna

1-0 Cross di Stoian, piattone in gol di Simy: assist di Stoian.

Napoli 2-1 Chievo

0-1 Stepinski salta un difensore e segna: no assist.

1-1 Cross di Insigne, Milik appoggia in gol di testa: assist di Insigne.

2-1 Dopo un tocco di un difensore, Diawara stoppa e calcia in gol: no assist.

Verona 1-0 Cagliari

1-0 Rigore di Romulo: no assist.

Udinese 1-2 Lazio

1-0 Palla dentro di Larsen, tuffo di Lasagna e gol: assist di Larsen.

1-1 Lulic tira in porta ma sbaglia, la palla involontariamente va a Immobile che segna: no assist.

1-2 Immobile verticalizza, Alberto stoppa e segna: assist di Immobile.

Milan 1-1 Sassuolo

0-1 Mazzitelli lancia Politano, stop e bordata all’angolino: assist di Mazzitelli.

1-1 Musacchio crossa, Kalinic stoppa e si gira liberandosi di Lemos prima di segnare: no assist.