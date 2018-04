Milan-Sassuolo: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Milan-Sassuolo, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

Milan e Sassuolo chiudono il programma della trentunesima giornata del campionato di Serie A: per i rossoneri unico risultato a disposizione è la vittoria, se l’obiettivo è quello di correre ancora per un posto in Champions League, nuovamente allontanatosi dopo la sconfitta con la Juventus ed il pareggio nel derby, mentre per il Sassuolo la chance è quella di aggiungere ulteriore fiducia dopo la vittoria di Udine ed il clamoroso pareggio strappato al Napoli di Sarri (nonché quello prezioso ottenuto sul campo del Chievo). Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Milan–Sassuolo. Scelte ufficiali: due novità emerse rispetto alle indicazioni della vigilia per quanto concerne le decisioni di Gattuso, gioca Abate sul versante destro e non Calabria, il ballottaggio offensivo se lo aggiudica Cutrone e non André Silva. Nel Sassuolo c’è Lemos in difesa con Acerbi e Peluso, mentre non trova spazio Babacar in avanti, gioca Berardi con Politano come accaduto in occasione del pareggio strappato al Napoli otto giorni fa.

Milan-Sassuolo: diretta live e sintesi

Milan-Sassuolo: formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Giuseppe Iachini

Milan-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Milan al gran completo per la sfida odierna: Gattuso potrebbe riproporre l’undici titolare, con il solito ballottaggio aperto nel ruolo di centravanti, dove Cutrone scalpita per un posto da titolare. Da non escludere una chance per Borini, ancora da comprendere l’eventuale impiego. Iachini opta ancora per il 3-5-2: il Sassuolo deve rinunciare agli squalificati Magnanelli ed Adjapong, che una settimana fa – prima della sfida con il Chievo – non erano scesi in campo nell’undici titolare che il tecnico aveva opposto al Napoli. Probabile occasione per Babacar dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Babacar, Politano. Allenatore: Giuseppe Iachini

Le considerazioni espresse da Gennaro Gattuso in seguito al rinnovo contrattuale firmato con il Milan fino al giugno del 2021: «C’è tantissimo orgoglio, per me è stato speciale. Ora bisogna a fare il nostro percorso, proseguire così. La promessa è quella di un lavoro duro, di riportare il Milan dove merita. C’è tanto pressione ma non mi da fastidio. Ringrazio Fassone e Mirabelli, questa estate hanno avuto l’idea di chiamarmi e gli devo tutto. Ringrazio le persone di Milanello, tutte, e poi i ragazzi che ho allenato fino ad ora. Se ho firmato questo rinnovo è grazie a loro. Un Forza Milan a fine intervista? Se volete vi canto tutti i cori del Milan, non ho bisogno di finire dicendo Forza Milan. È la squadra per cui tifo e per me è un grande onore».

Milan-Sassuolo: i precedenti del match

Sono quattro i precedenti disputati da Milan e Sassuolo nello scenario di San Siro: vige il segno 1, che si è ripetuto in tre delle quattro occasioni, l’altro risultato verificatosi è il 2, con la vittoria esterna del Sassuolo nel campionato 2014-15, con il sorprendente risultato di 1-2. Gli emiliani in quattro gare sul campo del Milan sono riusciti ad andare a segno per ben sette volte.

Milan-Sassuolo: l’arbitro del match

Dirige Luca Pairetto, fischietto classe 1984 appartenente alla sezione di Nichelino. Un precedente stagionale con il Milan, alla seconda giornata, in occasione della vittoria casalinga ottenuta sul Cagliari con il risultato di 2-1. Uno anche il precedente con il Sassuolo, di segno inverso: la sconfitta rimediata sul campo del Napoli all’undicesimo turno del girone di andata. Nel complesso del suo campionato dodici gare arbitrate e cinquantuno cartellini gialli, ad una media dunque appena superiore alle quattro ammonizioni a partita.

Milan-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

