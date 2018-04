Spal-Atalanta 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Spal-Atalanta, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

Spal-Atalanta: diretta live e sintesi

39′ – GOL DELLA SPAL CON THIAGO CIONEK: colpo di testa vincente del difensore su cross di Viviani.

Spal-Atalanta: formazioni ufficiali

Spal: Meret; Cionek, Salamon, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci.

Atalanta: Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Petagna.

Spal-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Spal-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 2, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.