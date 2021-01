Aston Villa, chiuso il centro sportivo per possibile focolaio Covid-19

L’Aston Villa ha comunicato di aver chiuso il centro sportivo per un significativo focolaio da Covid-19: i dettagli

L’Aston Villa ha comunicato di aver chiuso il proprio centro sportivo per un significativo focolaio di Coronavirus.

Il club inglese ha aggiunto che: «un ampio numero di giocatori e membri dello staff della prima squadra hanno ricevuto i risultati positivi ai test lunedì. Un secondo giro di test sono stati eseguiti immediatamente e hanno prodotto nuovi risultati positivi in data odierna». In un secondo comunicato, l’Aston Villa ha fatto sapere di essere a lavoro con la Football Association per assicurare che la prossima partita di FA Cup contro il Liverpool (in programma domani) si disputi regolarmente.