Atalanta Bayer Leverkusen LIVE: CRONACA e DIRETTA

A Dublino, la finale di Europa League 2023/2024 tra Atalanta Bayer Leverkusen: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A Dublino, Atalanta e Bayer Leverkusen si affrontano nel match valido per la finale di UEFA Europa Legue 2023/2024.

Atalanta Bayer Leverkusen LIVE: sintesi e moviola

94 FINISCE QUI! L’ATALANTA VINCE L’EUROPA LEAGUE!

93 Boniface fermato in area

93 Lookman guadagna ancora un fallo: che partita!

92 Si alzano i cori del popolo nerazzurro

91 OCCASIONE BAYER Hlozek raccoglie respinta e da fuori sfiora il gol

90 4 i minuti di recupero

90 SOSTITUZIONE Toloi per Ruggeri

89 Hlozek chiede un rigore per una leggera spinta in area di Scalvini, potential penalty check, non c’è nulla

87 Tunnel Lookman in fase difensiva, è la sua serata

87 Scalvini gran diagonale in area

86 Olè dei tifosi dell’Atalanta

85 Tella crossa rapido, Ruggeri devia in corner

83 Kovar deve uscire con i piedi per anticipare Touré che stava approfittando di un retropassaggio corto

82 SOSTITUZIONI Hateboer per Zappacosta e Touré per Scamacca

82 Testa di Boniface da corner, la porta è lontana

81 Schick tenta un colpo di tacco in area, Djimsiti devia in angolo

81 Destro di Scamacca dai 20 metri, blocca Kovar

80 SOSTITUZIONI Schick per Wirtz e Tella per Frimpong

79 Wirtz da lontano, Musso blocca senza il minimo problema

78 Ederson da fuori, rasoterra debole

77 Atalanta gestisce il possesso benissimo

75 Musso rischia bloccando un pallone al limite dell’area di rigore

74 3-0 GOL ATALANTA Ripartenza devastante, Scamacca a Lookman che trova la rete con un tiro sotto la traversa

73 Koop spazza l’area senza indugi

72 AMMONITO Andrich. Manata su Ederson che è su tutti i palloni

72 Ottima uscita nello stretto di Scalvini

70 Anticipo Hien su Hlozek

69 AMMONITO Koopmeiners per trattenuta su Wirtz

69 Gran lavoro di Koopmeiners a centrocampo

67 SOSTITUZIONI Andrich per Palacios e Hlozek per Grimaldo

66 AMMONITO Tapsoba per fermare il solito incontenibile Lookman

65 L’Atalanta continua a restare alta dopo una fase di leggera sofferenza

63 Musso uscita acrobatica e presa sicura su palla per Grimaldo

62 Bravissimo Hien su Boniface, lo contiene benissimo

61 Bello scambio atalantino, Ederson sbaglia passaggio in profondità

60 Lookman protegge palla e conquista fallo

59 AMMONITO ZAPPACOSTA Adli va via, sgambetto netto

58 OCCASIONE BAYER Tiro cross di Adli respinto da Musso, tap-in di Frimpong decisamente alto

57 Possesso palla Bayer al 58%

56 Cross Frimpong smorzato, Musso blocca facile

55 SOSTITUZIONE Pasalic per De Ketelaere, non esce Scamacca

54 Sbracciata di Scamacca, Pasalic pronto a entrare per non rischiare un secondo giallo

54 Tapsoba al limite sbaglia l’ultimo passaggio

53 De Ketelaere chiude in angolo un cross di Hincapie

52 CDK troppo corto su Zappacosta che si stava proponendo bene

51 Fallo di Zappacosta su Palacios

50 Ederson ferma in angolo un’accelerazione di Frimpong

48 OCCASIONE ATALANTA De Ketelaere anticipato da Hincapie a pochi metri dalla porta su un cross di Koopmeiners

48 Gasperini plaude i suoi per la pressione che continuano a esercitare

47 Ruggeri cerca Scamacca ma la misura del lancio è sballata

46 Primo spunto di Boniface, proprio Scalvini lo ferma

45 SOSTITUZIONE Scalvini per Kolasinac e Boniface per Stanisic

SECONDO TEMPO

45+2 Finisce il primo tempo

45+1 Cambio di gioco di Stanisic per Grimaldo troppo lungo

45 Conclusione di Xhaka dai 25 metri, Musso controlla con sicurezza la traiettoria

45 Sono 2 i minuti di recupero

44 Leverkusen insiste a sinistra ma non trova la misura nei passaggi

43 Gasperini continua a chiedere attenzione e ritmi alti

42 Musso sicuro in presa su cross da sinistra

42 OCCASIONE ATALANTA De Ketelaere entra in area sfruttando la sovrapposizione di Zappacosta, tiro parato

40 Leverkusen alza il baricentro ma il gioco a uomo di Gasp funziona nel recupero palla

39 Xhaka filtrante a lunga gittata, Frimpong non riesce a intercettare l’invito

38 Scamacca in mezzo a tre, non riesce a liberarsi per poter tirare

37 Bravo Kolasinac a chiudere in angolo su Frimpong

36 Xhaka bel pallonetto per Wirtz che in area non riesce ad agganciare, l’Atalanta soffre sul suo lato destro

34 AMMONITI Scamacca per duro tackle su Adli e Wirtz per proteste, voleva un provvedimento diverso

34 OCCASIONE BAYER Grimaldo si inserisce bene, pallonetto bloccato da Musso uscito quasi al limite

33 Frimpong fa blocco irregolare su Koopmeiners, sfuma la manovra Bayer

32 Bergamaschi ancora avanti, partecipazione corale e sicurezza nella manovra

31 Scamacca da lontanissimo, conclusione telefonata

30 Scamacca anticipato in area da Tapsoba

30 Tapsoba interviene fallosamente su Lookman, decisamente ispirato

28 Xhaka tenta tiro da lontanissimo, poi sviluppo dell’azione, Adli rimane a terra ma è lui a travolgere Kolasinac

27 Atalanta attentissima e con un ritmo decisamente superiore a quello degli avversari

25 2-0 GOL ATALANTA Capolavoro di Lookman, dribbling con tunnel su Xhaka e dal limite dell’area trova il palo più lontano

24 Cross Lookman bloccato, ma l’autore del gol è in serata

23 Doppio intervento di Kolasinac, molto attento

21 AMMONITO DJIMSITI Primo giallo della gara, fallo su Palacios

21 Hien scorretto su Adli, Alonso protesta

20 Si lotta molto a centrocampo, l’Atalanta è molto ben disposta

19 Ancora un buon recupero di Ederson su inserimento di Tapsoba

19 Dialogo Scamacca-Lookman, l’italiano dal limite conclude alto

18 Stanisic conclude ma è debole anche perché deviato, in precedenza Grimaldo liscia una possibilità migliore

16 Fallo di Hincapie su un anticipo di De Ketelaere, rischio giallo per il giocatore di Alonso

15 Reazione Leverkusen, ma Kolasinac al limite fa buona guardia

14 Ancora irregolarità di Zappacosta che ringhia su ogni uomo

13 Fallo di Zappacosta in attacco ma è l’Atalanta che sta giocando decisamente meglio e più alta

11 1-0 GOL ATALANTA Lookman trova la conclusione vincente su un cross di Zappacosta in area di rigore, rapido ad anticipare Palacios

10 Atalanta con ottima pressione, Kolasinac guadagna una rimessa laterale. Iniziativa di Ederson, è corner

09 Ancora un lancio, stavolta di Djimsiti, largamente impreciso

08 Gamba tesa di Frimpong su Ruggeri, fallo

08 Koopmeiners catechizzato dall’arbitro Jovanovic dopo fallo in aggressione

07 Buon cross di Ruggeri, rimpallo di testa tra Scamacca e Hincapie, palla fuori

06 Punizione di Koopmeiners debole, la difesa allontana

05 De Ketelaere non approfitta di una palla persa da Tatsoba, poi riconquista il possesso e prende una punizione laterale

05 Lancio per Lookman lungo, esce Kovar in largo anticipo

04 Musso allontana con i pugni un pericoloso lancio in profondità

03 Il primo fallo è di Djimisti, punizione dalla trequarti

02 Koopmeiners ferma attacco tedesco, squadre molto corte

01 Subito ritmi alti per le due squadre

PRIMO TEMPO