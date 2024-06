L’Atalanta tenta il COLPO Leonardo Balerdi dal Marsiglia. Il difensore italo-argentino nel MIRINO

Atalanta tenta il colpo dal Marsiglia: nel mirino il difensore italo-argentino Leonardo Balerdi. Le ultime di calciomercato

Un vero e proprio colpo europeo. L’Atalanta non si vuole fermare in questa sessione di calciomercato, e dalla Francia spunta un difensore tanto giovane quanto talentuoso e idoneo con quell’esperienza europea necessaria per la Dea.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Atalanta sta fortemente osservando Leonardo Balerdi del Marsiglia: classe 1999 assoluto protagonista, affrontando la Dea in semifinale d’Europa League. Ad oggi nessuna offerta dei nerazzurri, ma non è da escludere che l’Atalanta possa fare un tentativo in futuro.