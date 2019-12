Atalanta: Castagne e il pressing di Gasperini

Anche in Ucraina si è visto il solito pressing tipico dell’Atalanta di Gasperini. Duelli uomo su uomo per recuperare palla in avanti

Anche nella sfida decisiva contro lo Shakhtar, l’Atalanta di Gasperini non si è snaturata. Ha vinto proponendo il suo ambizioso e tipico calcio, approcciando quindi con la solita intensità nel tentativo di recuperare palla in avanti.

Si vede bene nella slide sopra, con le solite marcature a uomo del calcio di Gasperini. Non c’è soluzione di passaggio per i giocatori ucraini, ogni uomo è preso da uno dell’Atalanta. Da notare la posizione di Castagne, così come l’uscita di Djimsiti a destra.