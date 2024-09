Atalanta Como, Fabregas: «Contro di loro ti devi ADATTARE A TUTTO»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in vista della partita di campionato contro l’Atalanta

ATALANTA – «L’atteggiamento e la personalità. L’idea che il mister vuole. Sono molto forti e lavorano bene sia in fase difensiva che offensiva»

COME GIOCARE – «Ti devi adattare a tutto. E’ una squadra speciale per come lavora. In Italia si vedono più giocatori che lavorano in modo organizzato come De Roon»