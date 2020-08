Atalanta, da domani si riparte: fissato il raduno a Zingonia, prima i test poi si inaugurerà la nuova stagione

(Dal nostro inviato Patrick Iannarelli) – Da domani si riparte. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si radunerà domani sui campi di Zingonia per poter dare il via alla nuova stagione.

La squadra è stata convocata per l’ora di pranzo: primi test, poi sarà il momento di tornare in campo per iniziare la nuova stagione. Si attende anche il ritorno di Josip Ilicic, ma lo sloveno dovrà riprendere gradualmente confidenza.