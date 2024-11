Atalanta, De Ketelaere salta l'Udinese per infortunio

Il trequartista belga e il difensore bosniaco non saranno della partita nel match di campionato con l’Udinese

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per l’Atalanta. Infatti per la partita contro l’Udinese di Serie A, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere e Sed Kolasinac.

Per l’ex Arsenal si tratta di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale destro mentre il belga riscontrato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Sicuramente entrambi non ci saranno come detto nel match contro i bianconeri, dopodiché verranno valutati giorno per giorno.