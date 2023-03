L’iniziativa benefica di De Roon per aiutare i bambini meno fortunati nei Paesi Bassi

L’iniziativa benefica del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon nei confronti dei bambini meno fortunati in Olanda

La grandezza di Marten De Roon fuori dal campo è sensazionale: non solo per l’amore nei confronti dell’Atalanta, ma anche nel momento in cui si tratta di aiutare il prossimo tra opere benefiche e sostegno costante.

Tramite il suo profilo Instagram, il giorno del suo compleanno (29 marzo), ha annunciato una collaborazione con la Stichting Jarige Job: associazione benefica che si occupa di aiutare i bambini meno fortunati che vivono nei Paesi Bassi.

L’annuncio dello stesso De Roon recita: «Oggi festeggio il mio compleanno in modo un po’ più speciale: orgoglioso di annunciare che sono un’ambasciatrice di @stichtingjaarjob, perché ogni bambino merita un compleanno! Niente è più bello che svegliarsi nel giorno più bello dell’anno in una casa addobbata, ricevere un regalo, spegnere le candeline sulla torta e poter curare a scuola. Con una donazione regali a un bambino un compleanno indimenticabile. Insieme facciamo in modo che il maggior numero possibile di bambini nei Paesi Bassi possa rendere il loro compleanno una vera vacanza. Puoi donare molto facilmente tramite il sito Web di Stichting Jarige Job www.stichtingjaarjejob.nl (o tramite il link nella mia biografia). Grazie!».