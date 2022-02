Atalanta, Djimsiti: «Vogliamo essere protagonisti in campionato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti, intervistato da L’Eco di Bergamo, suona la carica. Al Gewiss Stadium arriva il Cagliari

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo: Le sue parole sul campionato e sulla sfida al Cagliari:

«Vogliamo essere protagonisti in campionato e migliorare la nostra classifica. Domani massima attenzione con il Cagliari. Sarà una sfida tosta anche senza Joao Pedro? Lovato? Giusto che sia partito per fare esperienza. Entrare nel nostro scacchiere difensivo non era facile per adattamento e spazio, aveva bisogno di tempo».