Conferenza stampa Mazzarri: «Tante assenze, ma vogliamo dare fastidio all’Atalanta»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media la partita di domani in trasferta contro l’Atalanta

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le parole dell’allenatore del Cagliari:

GARA – «Partita complicata quella di domani, ma noi ci siamo comportati bene siamo un Cagliari diverso e propositivo che cerca di fare quanto prepariamo in settimana. Abbiamo assenze, non piango chi manca, troverò 11 giocatori per dare filo da torcere»

LOVATO – «Lovato è stato per me, oltre al campo e prima del Covid, è stato un gran giocatore. Non so quanti anni abbia di preciso, so che molto giovane ma sembra un veterano: è sicuro e sa quello che vuole oltre alle sue qualità. Spero che faccia una grande partita, non penso si emozioni contro l’Atalanta, è un ragazzo esemplare nei comportamenti. Sa che la Dea è forte e che davanti sono tutti forti, lo visto bene in allenamento e spero abbia superato la fase post-Covid, l’importante è che abbia la forma migliore»

BASELLI – «Daniele l’ho allenato, con me a Torino ha dimostrato di poterci dare una mano, deve ritrovare condizione e ritmo gara, tecnicamente non si discute ma deve stare bene per fare meglio. Deve essere più cattivo, sa benissimo che a 30 la maturità è completa e ci dovrà dare tanto in entrambi le fase di gioco»

ATTACCO – «All’inizio qualcuno non capiva quello che proponevo, i leader devono essere in campo come Pavoletti che da sempre l’anima. Fuori dal campo ci pensa la società. Quando tutti rispettano i ruoli le cose funzionano sempre, Pavoletti è un grande lottatore che non molla mai, spero che faccia sempre quello che ha fatto ultimamente»

ATALANTA – «Ci sono momenti in cui trovi una squadra forte ma magari in emergenza, fa bello e cattivo tempo anche in Champions. Noi se facciamo le gare con concentrazione, pressiamo più dell’avversario possiamo mettere in difficoltà squadre sulla carta superiori. Dobbiamo fare tutte le gare al massimo»

