Atalanta, Ederson vicinissimo: soldi più contropartite alla Salernitana

Calciomercato Atalanta: il primo colpo estivo della Dea sarà Ederson, raggiunto l’accordo con la Salernitana

Il primo colpo dell’Atalanta per la prossima stagione sarà Ederson. La Dea ha trovato l’accordo con la Salernitana per il centrocampista che si è messo in mostra da gennaio a maggio con i granata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è stata chiusa intorno ai 18 milioni contropartite comprese. E proprio sui calciatori che arriveranno a Salerno c’è da scegliere: sul piatto sono stati messi Lovato, Ruggeri e Zortea, ma attenzione anche all’ipotese Okoli. Va deciso chi vestirà in granata, ma la trattativa è ormai indirizzata.