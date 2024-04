Atalanta Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina: le probabili formazioni con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. All’Andata aveva vinto la squadra di Vincenzo Italiano per 1-0. Nell’ultimo turno di Serie A entrambe hanno giocato domenica, con i nerazzurri vincenti a Monza mentre la Viola ha vinto 2-0 contro la Salernitana. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato). A disposizione: Musso, Rossi, Scalvini, Bonfanti, Hateboer, Bakker, Adopo, Pasalic, De Ketelaere, Lookman, Touré.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano. A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Martinez Quarta, Kayode, Faraoni, Parisi, Duncan, Castrovilli, Maxime Lopez; Bonaventura, Infantino, Barak, Ikoné, Sottil.

Atalanta-Fiorentina: orario e dove vederla

Atalanta-Fiorentina gara delle ore 21 di mercoledì, la semifinale di ritorno della Coppa Italia. La partita del Gewiss Stadium sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Disponibile in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity.