Dopo quattro anni ritorna il Trofeo Bortolotti: ecco dove vedere il match di venerdì sera tra Atalanta e Frankfurt al Gewiss Stadium

Il Trofeo Bortolotti è sempre una partita molto importante per l’Atalanta. Non solo per ragioni storiche, ma anche per quanto concerne i test in vista della ripresa del campionato: affrontando la vincitrice dell’Europa League, ovvero il Frankfurt (oltre che ad essere gemellate). Si prospetta un grande match, ma analizziamo dove vedere il Trofeo Bortolotti in streaming e diretta TV.

Il Trofeo Bortolotti Atalanta Frankfurt che si svolgerà al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20:00 verrà trasmesso in streaming su Sky Sport: compresi pre e post match con interviste ai protagonisti.