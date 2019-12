Atalanta, Gasperini: «Chiuso un 2019 fantastico. Ora ci riposiamo»

Atalanta, Gasperini commenta l’ultima partita dell’anno: «Chiudiamo un 2019 fantastico, ora ci riposiamo in vista di impegni belli»

Al termine della gara vinta nettamente contro il Milan, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato i 90 minuti e in generale la stagione della Dea ai microfoni di Dazn:

«Chiudiamo un 2019 fantastico, in cui abbiamo ottenuto grandi risultati e prestazioni. Ora facciamo la giusta pausa di Natale e poi avremo tanti impegni molto belli. Le mie esultanze e i balletti? Sono cose che chiedono i tifosi, non posso dire di no. La partita di oggi sin dall’inizio è andata bene, la sconfitta di Bologna ci bruciava. Vogliamo arrivare in Europa, siamo in quel gruppetto».