Atalanta, Gasperini: «Gara difficile, bravi a RIMONTARE. Ora con l’Arsenal mi aspetto QUESTO»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la sfida contro la Fiorentina

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Fiorentina, terminata 3-2.

RIMONTA – «Non era facile, abbiamo preso due gol in cui ci sentivamo un po’ responsabili. Abbiamo avuto questa reazione molto buona, abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo, poi nel secondo tempo possiamo rimproverarci di non aver chiuso la partita».

NUOVO STADIO – «Ieri eravamo qui a pensare lo stadio come era nei primi anni. Era totalmente diverso, poi gli stadi pieni sono sempre bellissimi. È molto per il calcio, coinvolgente, indubbiamente ti porta a dare qualcosa in più».

ARSENAL – «Dobbiamo ancora migliorare la condizione, soprattutto l’attenzione nelle palle inattive. Devo dire che dall’inizio della stagione siamo disattenti in questo, anche a Milano abbiamo preso due gol su falli laterali, dobbiamo un po’ smetterla (ride, ndr). Puoi prendere ogni tanto un gol, ma rimedieremo presto a questa situazione. Troviamo un cliente difficile, non li abbiamo mai incontrati, è una squadra un po’ diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato. e una squadra che corre tanto e molto veloce, è un bell’esempio esempio di squadra su tutti gli aspetti».