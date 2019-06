Atalanta, Gasperini: «Roma gran tentazione, non potevo tradire Bergamo»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato del mancato approdo alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni

Gasperini è stato vicino alla Roma ma alla fine non ha voluto ‘tradire’ l’Atalanta: «La Roma era una grande tentazione ma per il risultato raggiunto a Bergamo – ha detto a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai – tutto l’amore ricevuto dalla città, non potevo cambiare, non potevo tradire Bergamo».

Prosegue Gasperini: «Con la Roma c’era uno stimolo reciproco, ma non siamo mai arrivati oltre. Era difficile, praticamente impossibile, lasciare l’Atalanta. Sarebbe stato come un tradimento».