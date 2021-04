Atalanta, Gasperini: «Zapata voleva fare 5 gol. Scudetto? È eccessivo»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina

VITTORIA – «Oggi avevano vinto tutte, mancavamo solo noi. Abbiamo creato tantissimo e abbiamo rischiato di non vincere: sappiamo di aver fatto tre passi fondamentali. È passata una giornata e la classifica è rimasta la stessa, adesso ci sarà una settimana molto calda. Non è la prima volta che non la chiudiamo, ma abbiamo fatto tre gol. Quando Zapata è uscito mi ha detto “Oggi dovevo fare cinque gol”. Ma io sono soddisfatto della squadra, la Fiorentina ha giocato con grande ardore. Siamo stati bravi, perché ritornare in vantaggio e creare altre occasioni non era facile in una gara come oggi».

FREULER E DE ROON – «Freuler ha un’intelligenza di gioco eccezionale. Quando dico che potrei anche andare in tribuna perché questi hanno il pilota automatico non scherzo. Anche oggi Remo è stato molto duttile, invece Marten un po’ più bloccato. Sono accorgimenti che loro mettono in campo: ho delle idee, ma loro le applicano».

ILICIC – «Ilicic per me è un grande. Quello che succederà il prossimo anno si vedrà: adesso gioca per noi, con grande entusiasmo. Alcune volte fa grande partite, altre volte ha momenti non positivi. Ma a inizio stagione non pensavamo di averlo, vedrete che prima di andare via di qua… Dove deve andare? Lui è uno dei nostri, questo è un gruppo molto forte. Se lui gioca un po’ meno la prossima volta è più motivato e fa una grande partita».

SCUDETTO – «Le ambizioni sono cresciute in base al lavoro di tutti, in cinque anni abbiamo raggiunto grandi traguardi. Adesso, visti i risultati continuativi, siamo in una fascia alta con le prime, ma non le primissime. Ritengo che Juve e Inter abbiano qualcosa in più. Le società con cui lottiamo hanno budget molto alti, l’Atalanta ha saputo spostare il suo ma non può competere a livello economico con queste società. Non può permettersi di comprare Lukaku, come ha fatto l’Inter, ma questo non significa che non proveremo a stare in questa fascia. Parlare di Scudetto mi sembra eccessivo, voler mettere un carico da novanta che non c’è. Poi se capita nessuno si tira indietro».