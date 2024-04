Atalanta, Hien non ha paura: «Batteremo ancora il Liverpool»

Le parole di Isak Hien, difensore dell’Atalanta, nel pre partita della gara di Europa League contro il Liverpool

Isak Hien ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Atalanta-Liverpool.

PAROLE – «Siamo pronti, è una partita importante per noi. Sappiamo che sarà dura ma crediamo nelle nostre qualità. Cambierà l’approccio rispetto ad Anfield? Per noi è la stessa cosa, abbiamo fatto un buon risultato in Inghilterra e oggi dobbiamo fare le solite cose, non giochiamo per gestire il risultato, vogliamo vincere anche stasera».