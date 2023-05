Atalanta, i candidati alla panchina nerazzurra post Gasperini (se sarà addio)

Ecco quali sono i candidati per la panchina dell’Atalanta post Gian Piero Gasperini: da Seoane fino al tanto citato Juric

L’addio di Gian Piero Gasperini all’Atalanta è più di una vera e propria idea, ma la domanda che sorge spontanea al mondo nerazzurra è una sola: chi raccoglierà l’eredità di una ex provinciale ormai diventata grande per raggiungere il definitivo salto di qualità? Ecco i candidati concreti alla panchina atalantina.

1 – GERARDO SEOANE: Attualmente c’è lui in pole position per l’Atalanta 2023-2024: ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei profili più ideali per prendere la linea tracciata dal tecnico di Grugliasco. 3 volte vincitore del campionato svizzero con lo Young Boys e una Coppa svizzera, oltre che ad un 3° posto conquistato contro il Leverkusen (affrontando anche la Dea in Europa League).

2 – THIAGO MOTTA: Più conosciuto, ma rispetto allo svizzero molto più lontano: a Bologna ha dato quello che Gasperini ha portato a Bergamo (non a caso è uno dei suoi allievi tatticamente parlando). L’occhio nerazzurro è stato puntato anche su di lui, ma da due mesi la pista si è raffreddata.

3 – IVAN JURIC: Citato tante volte per essere il degno erede di Gasperini e per quello che sta dimostrando al Torino. Attualmente non risulta un vero e proprio interesse (se non qualche osservazion), al di là che abbia lavorato con D’Amico ai tempi del Verona.