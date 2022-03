Atalanta, la coperta è di nuovo corta in attacco

L’Atalanta oggi sfiderà il Bologna al Dall’Ara: Gasperini ha di nuovo la coperta corta in attacco e perde anche Boga

Questa sera l’Atalanta scenderà in campo al Dall’Ara di Bologna per il posticipo di Serie A. Dopo l’Europa League, Gasperini deve fare i conti con i problemi in attacco.

La coperta è di nuovo corta davanti: Boga si è fermato e non ci saranno nemmeno Malinovskyi e Miranchuk. Attacco comandato da Muriel e come alternative i giovani Cissé e De Nipoti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.