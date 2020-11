Al Gewiss Stadium la 7ª giornata di Serie A 2020/21 tra Atalanta e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Inter si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Atalanta Inter 0-1 MOVIOLA

58′ GOL DELL’INTER – Cross di Young dalla sinistra e girata di testa perfetta di Lautaro Martinez che batte Sportiello

55′ Chance per Lautaro – Sinistro di Lautaro da dentro l’area murato da Romero

49′ Squadre chiuse – Difese molto chiuse, le squadre cercano spazi senza trovarne.

30′ Match bloccato – Le due squadre si sono equivalse in questa prima mezz’ora. Partita non noiosa ma con poche occasioni

23′ Vidal a un passo dal gol – Bellissimo cross dalla sinistra di Bastoni che pesca Vidal il quale prende il tempo ai difensori atalantini e di testa manda fuori di poco

19′ Lautaro vicino al gol – Barella imbecca Sanchez in area di rigore che scarica per il tiro di Lautaro il quale lo strozza troppo e si perde sul fondo

18′ Freuler impegna Handanovic – Un tiro-cross dalla destra rischia di sorprendere Handanovic, che con un colpo di reni riesce a togliere il pallone dallo specchio della porta sulla linea.

13′ Tiro di Lautaro – L’argentino tenta un destro al volo dalla distanza: palla in curva

7′ Lautaro a un passo dal gol – Darmian si invola sulla desta e mette un cross in mezzo per Lautaro che va a botta sicura a due passi dalla porta ma Romero in scivolata salva tutto

6′ Tiro di Gomez – La punizione calciata dall’argentino si infrange sulla barriera

5′ Punizione pericolosa per l’Atalanta – Darmian commette fallo su Zapata al limite dell’area, punizione pericolosa per la Dea

Fischio d’inizio – si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo Vidal PAGELLE

Atalanta Inter 0-1: risultato e tabellino

RETE: 58′ Lautaro

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Ruggeri; Gomez, Malinovskyi (59′ Miranchuk); Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Sutalo, Lammers, Muriel, Mojica, Depaoli, Pessina, Scalvini, Ilicic, Diallo. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Sanchez, Lautaro. A disposizione: Stankovic, Radu, Hakimi, Gagliardini, Lukaku, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Moretti, Nainggolan, Pinamonti. Allenatore: Conte

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Lautaro, Djimsiti, De Vrij