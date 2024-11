Atalanta, Lookman da impazzire: numeri incredibili

Uno straordinario Ademola Lookman piega il Napoli al Maradona: doppietta d’autore in campionato

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha segnato il primo e il secondo gol del 3-0 bergamasco in casa del Napoli. Un successo incredibile per il dominio dimostrato dalla Dea. Per Lookman ennesima giornata meravigliosa con un nuovo record:

27 – «Ademola Lookman è il giocatore Serie A ad aver preso parte direttamente a più gol nel 2024 in tutte le competizioni: 27, per l’Atalanta (16 gol, 11 assist). Scatenato».