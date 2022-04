Atalanta, Marino: «Noi e il Lipsia abbiamo ambizioni diverse. Il ritorno di Zapata...»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lipsia

Ai microfoni di DAZN, Umberto Marino ha parlato prima di Lipsia-Atalanta.

LE PAROLE – «Siamo cresciuti tanto, così come loro. Abbiamo fatto percorsi incredibili, questa sera sarà un grande match. Zapata? L’altro giorno l’ho visto in allenamento che mangiava l’erba. E’ un cavallo di razza che ha voglia di tornare sul terreno di gioco, anche a livello psicologico per gli altri sarà un pensiero in più. Analogie? La storia dei due club è diversa. Noi rappresentiamo una provinciale e ne siamo orgogliosi. Loro sono nati con una proprietà importante con ambizioni differenti».