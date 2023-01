Atalanta, nerazzurri a segno con sette giocatori diversi. Mai successo in Serie A

Un grande record per l’Atalanta che grazie alla vittoria per 8-2 contro la Salernitana è entrata nella storia. Ecco la motivazione

L’Atalanta contro la Salernitana ha vinto per 8-2, ma oltre al risultato spettacolare in sé va anche dato atto di un record tanto importante quanto unico in Serie A: stabilito esattamente stasera.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono andati a segno con ben 7 marcatori diversi: Boga, Lookman, Scalvini, Koopmeiners, Ederson, Hojlund e Zortea. Ciliegina sulla torta di un match disputato ad alti livelli.