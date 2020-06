Atalanta: nessuno segna di più da fuori area

L’Atalanta di Gasperini segna molti gol da fuori area. Nonostante non sia una squadra che conclude molto da lontano

Con 70 reti segnate, l’Atalanta di Gasperini possiede il miglior attacco del campionato. Spicca la facilità con cui la Dea riesce ad arrivare nell’area avversaria: i nerazzurri effettuano in media quasi 14 tiri a partita nell’area rivale, dato record in Serie A. Di conseguenza, la Dea ha bisogno di forzare meno la conclusione da lontano. Non a caso, l’Atalanta è solo la settima squadra per tiri da fuori area.

Nonostante ciò, è la squadra che segna per distacco di più dalla distanza, ben 13 gol fino a questo momento. Al secondo posto c’è il Cagliari con 9. Malinovskyi, Muriel e Ilicic sono i giocatori dell’Atalanta con più gol dalla distanza, 3 a testa.