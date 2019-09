Atalanta, Nicolini presenta Malinovski: «A centrocampo fa tutto»

Atalanta, Nicolini ex preparatore atletico dello Shakthar di Lucescu, presenta l’acquisto nerazzurro Ruslan Malinovski

Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk ai tempi di Lucescu, presenta Malinovski. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Non è un pitbull alla Medel, però sopperisce con un gran senso della posizione e con il dinamismo, fa partite da 12-13 km percorsi».

«Anzi, in quella posizione è temibilissimo: di solito un mediano recupera e poi deve appoggiare a chi imposta, lui recupera e ha un lancio precisissimo di 60-70 metri che per gente come Zapata o Muriel è perfetto».