Atalanta: no Koopmeiners, no gol da fuori

Koopmeiners ancora assente per infortunio nella gara contro il Bologna: la Dea deve rinunciare alla sua statistica dei tiri da fuori

Anche con il Bologna Koopmeiners non si è visto in campo. L’assenza dell’olandese in casa Atalanta significa soprattutto una cosa; rinunciare alla sue conclusioni da fuori. Non sono tante le squadre che hanno la fortuna di possedere un cecchino dalla distanza. In questo campionato sono già stati 3 i gol dalla distanza, tutti nel girone d’andata.

Pesantissimo quello di Verona che ha deciso la gara, importante quello con il Torino e bello quello a Bologna. Dopo, a parte il tirassegno collettivo nella goleada con la Salernitana, non si sono più viste conclusioni di quel genere, capaci di fare la differenza.