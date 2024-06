Euro 2024, Roncone: «Spalletti è la fortuna dell'Italia»

Luciano Spalletti la vera stella dell’Italia all’Europeo? L’opinione sul Corriere della Sera di Fabrizio Roncone

Il Corriere della Sera apre oggi con un editoriale a tutto pagina con la firma di Fabrizio Roncone dedicato alla nostra Nazionale. Ecco un estratto:

«Spalletti sa tutto. Ha visto tutto. É uno straordinario uomo di calcio, un inventore di calcio, che vive di calcio. É la nostra fortuna. Non gli sfugge che la squadra è giovane (undici giocatori su ventisei hanno meno di dieci presenze in azzurro e questo, in una manifestazione tosta come l’Europeo, può avere un suo peso determinante). É il primo a dire che dobbiamo migliorare nella velocità, abbiamo ancora troppe pause, dobbiamo metterci più personalità ed essere più reattivi, più cinici e precisi nell’area avversaria. In poche parole: dobbiamo ancora diventare una squadra e lui, è chiaro, per modellarla avrebbe bisogno di più tempo»