L’Atalanta non potrà contare su Remo Freuler in vista del prossimo match di Serie A contro il Torino, valido per la 19a giornata di campionato e in programma il 6 gennaio 2022. Il centrocampista svizzero era diffidato ed è stato ammonito durante la sfida del Ferraris con il Genoa.