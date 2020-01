Atalanta, Papu Gomez risponde alle critiche di un tifoso dell’Inter – FOTO

Papu Gomez non ci sta e risponde a un tifoso dell’Inter che aveva accusato l’Atalanta di non impegnarsi contro la Juventus

In seguito al pareggio a San Siro contro l’Inter, un tifoso nerazzurro ha accusato Papu Gomez e l’Atalanta di impegnarsi soltanto contro la sua squadra e mai con la Juventus. Ma l’atalantino ha risposto per le rime, rispondendo direttamente al commento.

«L’ultima gara con la Juve vincevamo 1 a 0 fino all’80′, dopo abbiamo perso. Gli ultimi anni abbiamo sempre fatto grandi prestazioni contro i Campioni d’Italia, vincendo 3 a 0 in Coppa Italia e pareggiando in casa e fuori in campionato e giocando quasi sempre alla pari. Forse è solo fortuna che contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi».