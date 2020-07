Atalanta, Percassi: «Avversario difficile, ma sarà una partita memorabile»

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto al termine del sorteggio dei quarti finale della Uefa Champions League

«Per l’Atalanta è un sogno essere lì, ma soprattutto lo è per la città di Bergamo. La nostra avversaria è una squadra fortissima. Mi rendo conto che per noi è come andare a scuola, imparare a crescere. Siamo onorati di questo, sicuramente sarà una partita memorabile».