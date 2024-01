Atalanta, Percassi: «Il mercato non chiude mai. Su De Ketelaere...»

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Roma dell’Olimpico

PAROLE – «Noi siamo molto contento che Charles sia a disposizione dell’atalanta. Non abbiamo mai avuto dubbi, sta facendo bene e pensiamo che possa ancora migliorare perché ha un grande potenziale. Mercato? Numericamente la squadra è più che a posto. Qualora ci siano occasioni da cogliere per migliorare la rosa nel presente e nel futuro, saremo contenti di farlo. Il mercato non chiude mai».