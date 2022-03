Atalanta, Percassi è cauto sull’Europa League: «Grandi club in corsa. Penso che giocare le Coppe europee sia motivante, non stancante»

L’AD dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato del percorso in Europa League a L’Eco di Bergamo. Ai quarti di finale, gli orobici affronteranno il Lipsia.

PERCASSI – «La Dea può vincere la competizione? Non chiedetemelo. Ci sono grandi club in corsa, il traguardo è lontano. A questi livelli, cinque partite significano un percorso lunghissimo da fare. Non credo che giocare in Europa tolga energie per il campionato. Al contrario, penso che sia motivante per il gruppo».