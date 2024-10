Atalanta, il REPORT dell’allenamento: NOVITA’ per Hien e Djimsiti, le CONDIZIONI

Le condizioni dei calciatori infortunati dell’Atalanta dopo l’ultimo allenamento odierno dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito

Arrivano novità dall’allenamento dell’Atalanta, con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in vista dalla sfida prossima di Serie A. Focus particolare su Hien, Toloi, Djimsiti, Kossounou, Ruggeri, Brescianini, Scalvini e Scamacca dopo i recenti problemi fisici.

REPORT ALLENAMENTO – «Hien sta migliorando allenandosi individualmente in campo. Il fastidio all’anca ha costretto Djimsiti al lavoro individuale insieme a Kossounou e Toloi. Terapie invece per Ruggeri, Brescianini, Scalvini e Gianluca Scamacca. Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco contro lo Shakthar Donetsk; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera a Gelsenkirchen».