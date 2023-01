Atalanta Sampdoria, dove vedere il match streaming e diretta tv Serie A

Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Atalanta e Sampdoria. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà al Gewiss Stadium

Un pareggio a testa alta per l’Atalanta contro la Juventus, ma è tempo di continuare la linea vincente in casa cercando di affrontare al meglio una Sampdoria in caduta libera. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Atalanta Salernitana, che si svolgerà sabato 28 gennaio alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmesso in streaming su SKY e DAZN: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).