Atalanta pronta per lo Scudetto? L’opinione dei tifosi nerazzurri sui social (tra scaramanzia e ottimismo)

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sui social sulle possibilità dei nerazzurri di poter lottare per vincere lo Scudetto 2024/2025

L’Atalanta è pronta per lo scudetto? E’ questa la domanda che molti addetti ai lavori stanno facendo in questi giorni visti gli ultimi risultati che sta facendo la squadra nerazzurra. Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri raccolte sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 927 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 70% crede che sia l’anno buono per puntare al tricolore; il restante 30% pensa che l’Atalanta non sia ancora pronta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.