Atalanta, si tratta per Sabaly: è il jolly perfetto per il 3-4-1-2 di Gasp

L’Atalanta continua a trattare col Bordeaux per Youssouf Sabaly: è considerato il jolly perfetto per il 3-4-1-2 di Gasp

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta continuando a trattare col Bordeaux per Youssouf Sabaly. Il classe ’93 del Senegal può giocare sia a destra che a sinistra. Si tratta di un jolly perfetto per il modulo 3-4-1-2 di Gasp.

È il classico calciatore a tutta fascia, attento dietro, ottima corsa e grandi quantità di cross (soprattutto da destra). Le due parti dovrebbe tornare a parlarsi a breve. Il club francese chiede circa 9-10 milioni per il suo cartellino. Una cifra considerata ancora alta però dai nerazzurri.