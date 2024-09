Atalanta e quella FORTUNATA TRADIZIONE dopo ogni singola RISTRUTTURAZIONE dello stadio di Bergamo - Calcio News 24

I precedenti di ogni “esordio” dell’Atalanta allo stadio di Bergamo dopo che esso è stato sottoposto a ristrutturazioni varie

L’Atalanta sta completando il suo stadio visti i lavori attuali in Curva Sud. Nel corso della sua storia, l’attuale Gewiss Stadium (prima Brumana, poi Comunale, poi Atleti Azzurri d’Italia ed infine la denominazione scritta in precedenza) ha visto i nerazzurri imbattibili al battesimo dell’impianto dopo ogni ristrutturazione. Ecco un ripercorso dai dati.

COSTRUZIONE STADIO: ATALANTA-TRIESTINA 4-1 1928

Il battesimo del Brumana e di quella che sarà la casa dell’Atalanta: quando prima c’erano soltanto le due tribune. Inaugurazione con un 4-1 ai danni della Triestina con Buschi, Volta, Perani e Giannelli.

CURVA SUD: ATALANTA MILAN 1955/1956

L’annata dell’infortunio di Rasmussen e di una salvezza sofferta nonostante i goal di Bassetto. Tuttavia arriva il debutto dell’attuale Curva Morosini (ai tempi in cemento e scoperta) con un 4-3 dove il match è stato praticamente aperto: l’autogoal di Zagatti, la doppietta di Brugola e la rete di Longoni fanno cominciare bene i nerazzurri.

CURVA NORD: ATALANTA CAGLIARI 1971/1972

La prima promozione in Serie A di Achille Bortolotti dove è lui a forzare (e spendere) per il completamento della Curva Nord: speculare alla Sud. Vittoria per 2-1 ai danni del Cagliari con Moro e Magistrelli.

PARTERRE: ATALANTA-INTER 1984/1985

Tale padre, tale figlio: Cesare dopo la promozione in Serie A con Sonetti toglie la pista atletica e mette i parterre in tutti i settori del Comunale. Non si vince, ma non si perde dove l’1-1 contro l’Inter vede Carlo Osti mettere la firma (in un record di spettatori che superava quota 40 mila).

TRIBUNA COPERTA GIULIO CESARE: ATALANTA-JUVENTUS 1991/1992

Percassi è molto avanti con gli anni, e aspettando il nuovo stadio comincia a ristrutturare quello attuale: demolizione, costruzione della tribuna coperta su Viale Giulio Cesare, rifacimento delle gradinate delle curve e l’aggiunta del tabellone luminoso. Battesimo con la Juve in uno 0-0 importante per la salvezza.

TRIBUNA VIP: ATALANTA-VICENZA 2010/2011

Antonio ritorna presidente dopo il ciclo Ruggeri, e riprende subito da dove ha lasciato: dare un nuovo tocco allo stadio per aprire una nuova era nerazzurra. Via i seggiolini rossi usurati e dentro quelli nerazzurri (nel mezzo un tabellone nuovo e colorato). Esordio in Serie B con 2-0 ai danni del Vicenza con le reti di Pettinari e Tiribocchi.

TRIBUNA NERAZZURRA E PITCH VIEW: ATALANTA-FROSINONE 2015/2016

L’acquisto dello stadio è alle porte, ma nel frattempo l’Atalanta comincia ad apparecchiare la tavola due anni prima con un nuovo volto per la Tribuna Vip. I seggiolini hanno lasciato spazio a poltrone, vengono rifatte Hospitality e Tribuna Stampa, ma soprattutto l’introduzione della pitch view praticamente attaccata alle panchine. Altra ristrutturazione, altro successo con Stendardo e Gomez ad affossare il Frosinone.

NUOVA CURVA PISANI: ATALANTA-LECCE 2019/2020

La più ricordata per essere il battesimo del nuovo cuore del tifo atalantino: una struttura coperta trasformata da un semplice settore in un vero e proprio muro nerazzurro. 3-1 senza storie con Papu Gomez, Zapata e Robin Gosens che segna sotto la Nord.

NUOVA TRIBUNA RINASCIMENTO: 2020/2021

A porte chiuse, ma comunque il “debutto” della nuova Tribuna Rinascimento (ex Giulio Cesare) con gradinate nuove, seggiolini moderni e anche altre hospitality. 5-2 ai danni del Cagliari dove a mettere la firma ci sono Papu Gomez, Muriel, Zapata, Pasalic e Lammers.