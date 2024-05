Atalanta Torino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Torino: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Torino. La Dea arriva dopo i festeggiamenti per l’Europa League e già certa di un posto in Champions. Per i granata è l’ultima occasione di tenersi il nono posto che potrebbe voler dire Conference, ma tutto dipenderà anche dalla Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Hien, Bonfanti, Holm, Ederson, Pasalic, Bakker, Miranchuk, Lookman, Touré. All. Gasperini.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic, Tameze, Buongiorno, Masina, Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez, Linetty, Zapata, Pellegri. All. Juric.

Atalanta-Torino: orario e dove vederla

Atalanta-Torino gara delle ore 18:00 della domenica, che proseguirà la trentottesima giornata della Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.