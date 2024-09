Atalanta: Zaniolo si allena in GRUPPO e nuovi rientri dalle nazionali, il REPORT

L’Atalanta al lavoro a Zingonia per la prossima sfida alla Fiorentina: Zaniolo si allena in gruppo: il report dell’allenamento

L’Atalanta è tornata al lavoro in vista del prossimo impegno in campionato. Zaniolo e Sulemana si sono allenato in gruppo, mentre Djimsiti e Kolasinac hanno fatto lavoro individuale. Rientrati dagli impegni con le nazionali Ruggeri e Palestra. Di seguito il report del club.

«Continua al Centro Bortolotti la preparazione alla partita con la Fiorentina in programma domenica al Gewiss Stadium di Bergamo per la 4ª giornata della Serie A Enilive 2024/25. Oggi era in programma un allenamento al pomeriggio al Centro Bortolotti. Sono rientrati a Zingonia dai rispettivi impegni con le nazionali Ruggeri e Palestra. Domani, giovedì 12 settembre, la squadra si allenerà ancora al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia e a porte chiuse».