Athletic Barcellona: i blaugrana soffrono Inaki Williams

Inaki Williams è forse il giocatore più forte dell’Athletic. Pure contro il Barcellona ha fatto la differenza

Contro il Barcellona, l’Athletic Club ha impostato un 442 basso e prudente. Di conseguenza ha attacco in modo rapido e diretto, con immediate ripartenze. In questo contesto tattico si esalta Inaki Williams, che nel primo tempo è stato parecchio pericoloso.

La slide sopra mostra una delle situazioni tipo (e una delle occasioni migliori del match): lancio per un Inaki che è bravissimo ad aggredire la profondità e a involarsi verso Ter Stegen. Il basco ha doti atletiche impressionanti, non stupisce il maxi rinnovo dell’Athletic.