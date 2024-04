Atletico Madrid Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Wanda, il match d’Europa League 2023/2024 tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Wanda Metropolitano, Atletico Madrid e Borussia Dortmund si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di Finale di Champions League 2023/2024

Atletico Madrid Borussia Dortmund LIVE: sintesi e moviola

5′ – GOL ATLETICO MADRID, 1-0! Errore clamoroso in fase di impostazione per i tedeschi che consegnano palla a De Paul che non può sbagliare

8′ – Miracoloso Koebl sulla conclusione dell’ex Witsel che evita il raddoppio degli spagnoli

32′ – GOL ATLETICO MADRID, 2-0! Griezmann approfitta di un altro errore del Borussia Dortmund in difesa e serve Lino, abile a raddoppiare