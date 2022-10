Atletico Madrid, Cerezo: «Noi contenti di De Paul»

Le parole del Presidente dei colchoneros su De Paul: «Siamo contenti di lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi»

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a Radio Del Plata di Rodrigo De Paul. Di seguito le sue parole sull’argentino, che interessa a Juve e Milan

CESSIONE – «Non sappiamo niente. Chiedetelo a chi lo dice, perché evidentemente ne sa più di noi. De Paul è un buon giocatore, è dell’Atlético Madrid, siamo contenti di lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi. È stato qualche settimana senza giocare e non so perché: l’allenatore organizza la squadra e decide chi deve giocare».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM